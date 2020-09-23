Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Чувашии во время рыбалки утонул мужчина

Его тело обнаружили в пруду в метре от берега
Лика ИСАЕВАЛика ИСАЕВА
КомментироватьОставить комментарий
С места происшествия

С места происшествия

Фото: МЧС Чувашии

Житель села Калинино Вурнарского района республики отправился рано утром 21 сентября на рыбалку. Но домой в этот день так и не вернулся. Родственники немедленно заявили об исчезновении мужчины.

На поиски пропавшего отправились сотрудники полиции и спасатели МЧС Чувашии. Вскоре его тело было обнаружено в местном пруду в метре от берега.

Останки погибшего извлекли из воды сотрудники поисково-спасательной службы Чувашии. Причину гибели рыбака выяснят сотрудники правоохранительных органов республики.

ЧППроисшествия Чувашии