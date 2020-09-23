В Чувашии во время рыбалки утонул мужчина

С места происшествия
Фото: МЧС Чувашии
Житель села Калинино Вурнарского района республики отправился рано утром 21 сентября на рыбалку. Но домой в этот день так и не вернулся. Родственники немедленно заявили об исчезновении мужчины.
На поиски пропавшего отправились сотрудники полиции и спасатели МЧС Чувашии. Вскоре его тело было обнаружено в местном пруду в метре от берега.
Останки погибшего извлекли из воды сотрудники поисково-спасательной службы Чувашии. Причину гибели рыбака выяснят сотрудники правоохранительных органов республики.