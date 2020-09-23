Олег Николаев отправил в отставку правительство Чувашии и назначил себя премьер-министром региона

Фото: пресс-служба администрации главы Чувашии

Накануне состоялась инаугурация нового главы Чувашии Олега Николаева. После церемонии он подписал указы об отставке местного правительства и назначении себя премьер-министром региона.

Согласно документу Кабмин республики будет продолжать свою работу до формирования нового состава.

Напомним, Олег Николаев победил на выборах главы Чувашии, которые проходили с 11 по 13 сентября. Он набрал 75% голосов, существенно обогнав других кандидатов на эту должность.

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