В Казани иномарка сбила насмерть женщину-пешехода

Пострадавшая скончалась на месте происшествия Фото: Олег УКЛАДОВ

Смертельный наезд произошел 22 сентября в 19.00 в Кировском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, в темное время суток пока неустановленная женщина в возрасте 35-40 лет шла по проезжей части дороги по улице Товарная. В это время по дороге проезжал автомобиль "Фольксваген Джетта",которым управлял 47-летний мужчина. Транспортное средство напротив дома №1 садового общества "ТАЛ" сбил пешехода. Травмы оказались смертельными, скончалась на месте происшествия.

По предварительным данным, пострадавшая сама нарушила правила дорожного движения, отправившись в путь по оживленной дороге, сообщили в Госавтоинспекции УМВД Казани.