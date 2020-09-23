В Чувашии во время аварии бревно вошло в салон легковушки, погибла женщина

С места происшествия Фото: МВД по Чувашской Республике

Смертельная авария произошла 21 сентября в 19.35 на 30 километре местной автодороги «Алатырь - Шемурша-Сойгино-Алтышево». В темное время суток отечественная легковушка «Гранта» врезалась в полуприцеп попутного трактора, в прицепе которого перевозили бревна.

- 74-летняя пассажирка легковушки от полученных травм скончалась в больнице, - сообщили в УГИБДД МВД Чувашии.

Легковушкой управлял 64-летний мужчина. В момент аварии он был трезвый. По предварительным данным, он не соблюдал дистанцию между автомобилями.