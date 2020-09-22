12 лет назад "Рубин" мог подписать Буффона, что помешало совершить трансфер?

Буффон до сих пор играет за "Ювентус". Фото: pixabay.com

Казанский "Рубин" мог провернуть один из самых громких трансферов российского футбола. Команду мог пополнить легендарный голкипер сборной Италии и туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон. Дело было в 2008 году, когда руководство "Рубина" обдумывало усиление под Лигу Чемпионов после первого чемпионства.

- Мне Витальевич (Кафанов, экс-тренер вратарей "Рубина", - Ред.) сказал об этом в приватной беседе, когда сидели за чашкой кофе. После чемпионского сезона у него был список вратарей, хотели усилить вратарскую линию под Лигу чемпионов. В этом списке был Буффон. Тогда у него были какие-то проблемы с "Ювентусом". Но об этом я узнал не в 2008-м, а в 2013-м. Говорю: "Витальевич, спасибо, что сделали выбор в пользу меня. Надеюсь, я оправдал надежды". Знаете, самооценка не ловит мячики в воротах. И за эти пойманные мячики тебя будут ценить в клубе. Думаю, Виталий Витальевич поступил как тонкий психолог, друг. Надеюсь, я его не разочаровал, - рассказал в интервью изданию Гол бывший голкипер "Рубина" Сергей Рыжиков.

В итоге Рыжиков остался первым номером "Рубина" и отыграл за казанский клуб до 2018 года. Буффон и по сей день играет за "Ювентус".