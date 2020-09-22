На проекты ремонта четырех мостов в Татарстане потратят 6,8 миллиона рублей

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно до 13 октября. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Татарстане собираются отремонтировать четыре моста. Только на проекты по их реконструкции потребуют в общей сложности порядка 6,8 миллиона рублей. Такие тендеры на сайте госзакупок опубликовала “Дирекция финансирования программ дорожных работ” Минтранспорта республики.

Отметим, что ремонт коснется двух мостов через реку Сула в Высокогорском и Пестречинском районах, одного - через суходол возле села Чита и еще одного - через суходол у села Столбище.