В Татарстане Нижнекамский шлюз реконструируют за 1,1 миллиарда рублей

Работы будут проходить в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы». Фото: Валерий РОМАНОВ

Нижнекамский шлюз собираются реконструировать. Это потребует порядка 1,1 миллиарда рублей. Соответствующий тендер на сайте госзакупок опубликовал Росморречфлот. Работы будут проходить в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы».

Согласно техзаданию, подрядчику предстоит обновить гидравлическое и механическое оборудование, а также кабельные каналы подводных переходов. К слову, исполнитель тендера будет определяться в два этапа, которые пройдут 13 и 16 октября.

Заметим, что Нижнекамский шлюз считается одним из самых крупных в своем роде в Камской бассейне.