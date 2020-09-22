Казанцев приглашают на премьеру фильма "Гнездо"

Кадр из фильма. Фото: кадр из фильма

На экраны кинотеатров выходит новый фильм "Гнездо", где главную роль сыграл британский актер Джуд Лоу.

Это картина о том, как талантливый бизнесмен Рори возвращается вместе со своей семьей из Америки в Великобританию. Там семья Рори внезапно становится изгоем общества. У него есть все - и роскошный особняк, где живет его семья, и много друзей и коллег, но ради прибыли он готов предавать, унижать и лгать. Иначе Старый Свет не примет американца в свой круг.

Что стало причиной отчуждения, расскажут в драматическом фильме Шона Дуркина. В главных ролях Джуд Лоу и Кэрри Кун.