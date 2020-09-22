В Казани из-за отравления семьи угарным газом возбудили уголовное дело

По предварительным данным, отравление могло произойти в результате неисправности газового оборудования. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

По факту отравления в столице Татарстана на улице Хади Такташ семьи угарным газом было возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, нет отвечающих требованиям безопасности".

Напомним, 21 сентября, в своей квартире семья с двумя детьми - в возрасте пяти и трех лет, почувствовала себя плохо. Они долго не могли уснуть. Тогда мать детей не выдержала и отправилась в аптеку за лекарствами. Но далеко уйти на не смогла - женщина упала без сознания. Ее супруг сразу вызвал "скорую", и медики приняли решение госпитализировать всю семью. У всех ее членов были признаки отравления угарным газом.

- По предварительным данным, отравление могло произойти в результате неисправности газового оборудования, - прокомментировали это происшествие в следственном комитете Татарстана.