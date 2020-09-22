Вход на фестиваль средневекового боя "Великий Болгар-2020" в Татарстане будет бесплатным

Фестиваль будет проходить с 26 по 27 сентября на территории Болгарского музея-заповедника. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

С 26 по 27 сентября в Татарстане состоится фестиваль средневекового боя “Великий Болгар - 2020”. В этом году мероприятие ждут важные изменения - попасть на него сможет любой желающий совершенно бесплатно. Об этом журналистам сообщил организатор фестиваля Алексей Кокурин. Такое решение он объяснил желанием облегчить людям и без того тяжелый год.

Напомним, фестиваль проходит на территории Болгарского музея-заповедника ежегодно. Как и прежде гости праздника окунутся в атмосферу жизни и быта людей IX-XV веков, а также понаблюдают за зрелищными сражения воинов Золотой Орды, древней Руси и Европы. На разных площадках будут проходить рыцарские одиночные битвы, лучные и конные турниры, а также массовые бои – бугурты.

Кроме того, гостей обучат зажигательным ирландским или степенным историческим танцам, а дети и взрослые смогут научиться сражаться на спортивных мечах – тямбарах.