С 12 октября турецкая авиакомпания увеличивает количество рейсов из Казани в Стамбул

Благодаря этому перевозчику, в Турцию из Казани можно будет улететь четыре раза в неделю. Фото: Алина НИЗАМОВА

Турецкая авиакомпания решила увеличить количество прямых рейсов по направлению Казань – Стамбул до четырех раз в неделю.

Дополнительные самолет начнет курсировать по понедельникам между двумя городами и странами с 12 октября 2020 года:

- вылет из Казани в 01.50, приземление в Стамбуле в 05.45;

- вылет из Стамбула в 21.20, прилет в Казань в 00.55 следующего дня.

Возможны изменения в расписании.

- Время в Турции совпадает с московским. Россиянам для ее посещения на период до 60 дней не требуется оформление визы, - напоминают в пресс-службе аэропорта Казани. -

Отметим, всем прибывающим в Россию из других стран нужно выполнять требования Роспотребназдора по соблюдению карантинных мер, связанных с коронавирусом.