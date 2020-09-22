В Татарстане скончались еще двое зараженных коронавирусом

Число летальных случаев инфекции в республике достигло 73. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане подтвердились еще две смерти зараженных коронавирусом. Об этом во вторник, 22 сентября, сообщила пресс-служба Минздрава республики. Новыми жертвами инфекции стали жительницы Альметьевского района и Казани в возрасте 43-х и 73-х лет соответственно.

Первая была госпитализирована в инфекционное отделение Альметьевской ЦРБ с внебольничной пневмонией, вызванной COVID-19. Вместе с тем у женщины имелись хронические заболевания.

Вторая была доставлена в медсанчасть КФУ с тяжелым течением внебольничной пневмонии. Наличие коронавируса у нее было подтверждено в результате лабораторного исследования.

Так, по данным Минздрава Татарстана, с начала пандемии в республике скончались уже 73 зараженных. Всего же на данный момент выявлено 7 044 инфицированных, большая часть из которых - 5 923 человека, выздоровела.