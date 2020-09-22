Школы, детсады и десятки жилых домов: в Ново-Савиновском районе Казани запланировали массовое отключение воды

Воду отключат с 9.00 24 сентября. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ново-Савиновском районе столицы Татарстана запланировали массовое отключение воды. Она пропадет уже 24 сентября и появится снова только через на сутки. Причина в работах на сетях водопровода. Под отключение попадают несколько школ и детсадов.

Так, с 9.00 24 сентября и до 9.00 25 сентября воды не будет по следующим адресам: ул. Апастовская, 3 (школа №25), 5, 7, 9, 11, 11а, ул.Ярослава Гашека, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 (д/с №302), а также частные дома, ул.Голубятникова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 21а, 21а корп.1 (д/с №337), 23а (д/с №93), 27, 29, 31 (школа №25), 33, 33а, 35, 35а, 35а корп.1, ул. Короленко, 34, 36, 40. Также воды не будет в домах по улицам Апастовская, Жилищная, Комбинатская, Монтажная, Пермская, Совнархозовская, Транспортная, Филиальная, Яранская.

МУП «Водоканал» просит жителей заранее запастись водой. Для тех, кто не сможет сделать этого, автоцистерны будут размещать согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону +7(843)231-62-60.