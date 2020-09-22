Сергей Морозов поручил срочно включить отопление в социальных объектах Ульяновской области

Фото: пресс-служба правительства Ульяновской области

Температура воздуха в Ульяновской области продолжает падать, и местные жители ждут начала отопительного сезона. Начать его членам правительства и главам районов лично велел губернатор региона Сергей Морозов.

- Коллеги, вы о чем думаете? О чем мечтаете? Что бабье лето вернется? Здания остывают быстро и прогреваются долго. Растут случаи заболевания гриппом, ОРВИ. Вы этого хотите? Там, где температура меньше 17 градусов, тепло должно быть дано, - заявил Морозов.

Со слов губренатора, до тех пор пока тепло не будет дано во все социальные объекты региона, оно не появится и в зданиях органов местной власти.

Заметим, что по графику отопительный сезон в Ульяновской области должен был начаться после 25 сентября. Но уже сейчас тепло поступает на 71 объект, среди которых 20 школ и 14 детских садов.