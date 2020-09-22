В Татарстане в реке обнаружили тело пенсионера, пропавшего во время прогулки

Тело было обнаружено на глубине 1 метра. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Во время прогулки в окрестностях села Кузембетьево Мензелинского района вечером 21 сентября исчез 71-летний дачник из садового общества "Усаево". Рядом протекает река Мензеля, и родные пропавшего мужчины предположили, что он мог упасть в воду.

Искали пенсионера весь вечер, и только ночью следующего дня - 22 сентября, в 1.03, его тело из воды извлекли спасатели МЧС. Его передали сотрудникам правоохранительных органов.

- Тело было обнаружено в 40 метрах ниже по течению реки Мензеля, на глубине 1 метра, - сообщили в МЧС Татарстана. - Причина происшествия устанавливается сотрудниками правоохранительных органов.