В Марий Эл скончался еще один зараженный коронавирусом

На данный момент в регионе выявили 4 675 случаев заболевания COVID-19. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Марий Эл подтвердилась смерть еще одного зараженного коронавирусом. С начала пандемии это уже 48-ая жертва инфекции в республике. Об этом во вторник, 22 сентября, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Заметим, что на данный момент в регионе выявили 4 675 случаев заболевания коронавирусом. Большая часть больных - 4 127 человек, уже выздоровели. В местных инфекционных стационарах находится 401 пациент. У 396 из госпитализированных пневмония, а у 116 - COVID-19.

Как сообщает Минздрав Марий Эл, в тяжелом состоянии сейчас находятся 116 больных, в состоянии средней степени тяжести - 283. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены шестеро, а в кислородной поддержке нуждаются 170 человек.