Пожар на складе в Казани: площадь возгорания составила более 500 квадратных метров

Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания выясняется. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Сообщение в экстренные службы о возгорании склада в Казани по адресу: улице 1-я Вольская, 32, поступило в 21.05. Здание принадлежит ООО «Леспром».

Когда пожарные прибыли к складу, из него валил густой черный дым. После того, как его ворота были вскрыты, было установлено, что горят хранившиеся на верхних стеллажах автозапчасти.

В ходе тушения огня удалось снять угрозу его распространения на один из садовых домиков общества «Ноксинская» и соседнее здание. Справиться с пожаром удалось примерно за два часа.

- Площадь пожара составила 510 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания выясняется, - сообщили в МЧС Татарстана.