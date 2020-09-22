В Чувашии скончались еще четверо зараженных коронавирусом людей

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В Чувашии подтвердились смерти еще четырех зараженных коронавирусом людей. Так, число летальных случаев от инфекции там достигло 89. Об этом во вторник, 22 сентября, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

По данным Роспотребнадзора Чувашии, с начала пандемии в республике провели более 197,7 тысяч тестов на коронавирус. Они помогли выявить 8 380 случаев болезни. На данный момент большая часть инфицированных - 7 078 человек, выздоровела.

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