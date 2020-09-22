Ильсура Метшина избрали мэром Казани на новый срок

Telegram-канал «Итиль» пишет, что депутаты Казанской городской думы избрали Ильсура Метшина мэром столицы Республики на новый срок. В общей сложности он руководит городом уже 15 лет.

Метшин был выдвинут фракцией «Единой России», КПРФ и СР своих претендентов на пост не представили. Однако коммунисты выступили с предложением избирать мэра на прямых выборах.

Из 48 участвовавших в голосовании депутатов 44 поддержали Метшина, четверо высказались против. Таким образом, в бюллетенях значилась единственная кандидатура, и выборы прошли безальтернативно.

Напомним, по итогам прошедших 13 сентября выборов «Единая Россия» получила 34 мандата из 50 в Казанской городской думе, по одному депутатскому мандату ушло «Коммунистам России», ЛДПР, «Справедливой России» и «Партии роста». 5 мандатов получили кандидаты из числа самовыдвиженцев, 4 мандата — КПРФ и 3 мандата — партия «Справедливая Россия».