В Марий Эл 17-летний подросток забил мужчину насмерть из-за ссоры

С места происшествия. Фото СУ СКР Марий ЭЛ

В ближайшие дни в Волжском городском суде будет в закрытом режиме рассмотрено уголовное дело по статье "Убийство". На скамью подсудимых сядет 17-летний подросток, который ранее уже был судим за угон автомобиля, сообщают в СУ СКР Марий Эл.

Все произошло 27 марта Волжске, когда в заброшенной квартире частично расселенного дома обнаружили тело мужчины. Экспертиза показала, что его сильно избили, причинив несколько смертельных ударов.

Вскоре установили причастных к этому преступлению. По предварительным данным, в ночь на 27 марта к потерпевшему пришли двое молодых мужчин. Во время разговора между гостями и соседом их приятеля произошел конфликт, и 17-летний подросток, ранее судимый за угон автомобиля, начал избивать оппонента.

- При помощи друга злоумышленник перенес потерпевшего на расстояние около полукилометра, где продолжил бить руками и ногами в обуви, деревянными бруском и палкой, - сообщили в СУ СКР Марий Эл. - После чего с целью сокрытия преступления, при помощи товарища обвиняемый перенес мужчину в квартиру.