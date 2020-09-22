Чувашия потратит 142 миллиона рублей на покупку оборудования для школьных пищеблоков

Исполнитель тендера будет определен посредством электронного аукциона 30 сентября. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Стало известно, что Минобразования Чувашии собирается приобрести 884 единицы оборудования для школьных пищеблоков. На это будет потрачено более 142,8 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчик должен будет поставить электрические плиты разных типов, жарочные шкафы, пищеварочные электрические котлы, пароконвектоматы, электрические сковороды, спиральные тестомесы, посудомоечные машины и расстоечные шкафы. ПО большей части техника будет направлена в сельские и районные школы.

Исполнитель тендера будет определен посредством электронного аукциона 30 сентября. После заключения контракта, у него будет 20 дней на его исполнение.