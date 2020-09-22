В Йошкар-Оле младший брат незаконно подключился к газовой трубе, и не пускал к дому приставов

Мужчина сам помог разобрать забор. Фото УФССП Марий Эл

Судебным приставам Йошкар-Олы пришлось решать непростую задачу - после смерти родителей дом достался их детям, но фактически в нем поселился младший брат, который не пускал на порог свою родню и был крайне агрессивен. Сотрудники газовой службы выяснили, что он незаконно подключился к газовой трубе. По решению суда эту незаконную врезку было необходимо ликвидировать, но родню, представителей службы и приставов на порог не пускал хозяин.

В очередной раз приставы вернулись в усиленном составе. Увидев сотрудников группы быстрого реагирования УФССП Марий Эл, и услышав о том, что он может стать фигурантом административного и уголовного дела, собственник смирился. Он сам демонтировал забор и позволил сотрудникам газовой службы отключить газ в его доме.