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Общество

В Йошкар-Оле младший брат незаконно подключился к газовой трубе, и не пускал к дому приставов

Справиться с родственником не смогли даже братья, а приставы пригрозили ему уголовной ответственностью
Лика ИСАЕВАЛика ИСАЕВА
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Мужчина сам помог разобрать забор. Фото УФССП Марий Эл

Мужчина сам помог разобрать забор. Фото УФССП Марий Эл

Судебным приставам Йошкар-Олы пришлось решать непростую задачу - после смерти родителей дом достался их детям, но фактически в нем поселился младший брат, который не пускал на порог свою родню и был крайне агрессивен. Сотрудники газовой службы выяснили, что он незаконно подключился к газовой трубе. По решению суда эту незаконную врезку было необходимо ликвидировать, но родню, представителей службы и приставов на порог не пускал хозяин.

В очередной раз приставы вернулись в усиленном составе. Увидев сотрудников группы быстрого реагирования УФССП Марий Эл, и услышав о том, что он может стать фигурантом административного и уголовного дела, собственник смирился. Он сам демонтировал забор и позволил сотрудникам газовой службы отключить газ в его доме.

Происшествия Марий Эл