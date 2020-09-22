В Казанском зоопарке "Африка. Река Замбези" появились четыре гепарда

Вот такие братья-гепарды прибыли в Казань. Фото Казанского зооботсада

В казанском зооботсаде "Африка. Река Замбези" новое пополнение. Четыре брата-гепарда - Чил, Комо, Куатро и Чука должны были переехать из французского города Монпелье в столицу Татарстана еще в апреле, но из-за пандемии эта смена места жительства была перенесена. Но в сентябре эти дикие кошки, считающиеся самыми быстрыми животными в мире, все-же отправились в путешествие и прибыли в тысячелетний город.

Всего в Казань приехали четыре брата из французского города Монпелье. Фото Казанского зооботсада

После карантина и адаптации на новом месте жительства четыре брата поселились в своем вольере. Администрация зоопарка объявила конкурс на выбор домашних имен для французских гепардов.