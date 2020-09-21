В Йошкар-Оле на пилораме мужчину насмерть придавило бревном

С места происшествия. Фото: СУ СКР по Марий Эл.

20 сентябре в столице Марий Эл на одной из пилорам произошло смертельное ЧП. Там 34-летнего мужчину придавило бревном. Травмы оказались смертельными, потерпевший скончался на месте происшествия.

- По данному факту следственным отделом по Йошкар-Оле СУ СКР по Марий Эл проводится доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщают в республиканском управлении.

По итогам проверки следователями будет принято решение – возбуждать уголовное дело по данному инциденту или не возбуждать.