В Казани ищут нового руководителя Исполкома

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С назначением Дениса Калинкина вице-мэром Казани, в Исполкоме города освободилось место его руководителя. Однако уже объявлен конкурс на замещение данной должности. Принять в нем участие могут граждане России с высшим образованием, стажем муниципальной службы не менее двух лет и опытом управленческой деятельности не менее пяти лет.

Заседание конкурсной комиссии назначено на 19 октября. Принимать решение будут глава аппарата президента Татарстана Асгат Сафаров, вице-премьер республики Шамиль Гафаров, вице-спикер Госсовета региона Юрий Камалтынов, мэр Казани Ильсур Метшин, глава городской комиссии по вопросам законности, правопорядка и местному самоуправлению Алексей Селивановский, а также вице-мэр города Денис Калинкин.