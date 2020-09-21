Жители Казани выбрали самого стильного кондуктора автобуса

Фото: скриншот

Самым стильным кондуктором автобуса в Казани стал Владислав Пономарев, работающий на маршруте №22. Его выбрали пассажиры городского общественного транспорта, которые регулярно публикуют его фотографии в соцсетях. Об этом сообщили в Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана.

Со слов Пономарева, комплименты ему делают не только женщины, но и мужчины, в частности - туристы. Пассажиры не стесняются просит кондуктора сделать с ним фотографии.

В ПАТП №2 замечают, что Владислав отличается не только своим внешним видом, но и культурой обслуживания пассажиров. В Казань он приехал из Москвы, чтобы ухаживать за больным братом.

В столице мужчина работал поваром, но здесь устроиться по профессии не смог - не устроила зарплата и необходимость стоять весь день на ногах. Не имея раньше возможности стильно одеваться на работу, Пономарев нашел ее сейчас - немного приукрасил жилетку кондуктора, а после подобрал под нее шляпу и галстук.