СУ СКР Татарстана: в общежитии Казани во время мойки окон женщина выпала из окна и разбилась насмерть

По итогам проверки будет принято решение - возбуждать уголовное дело или нет. Фото: Иван ПЕТРОВ

20 сентября в Казани у общежития на улице Пионерская было обнаружено тело 20-летней девушки с признаками падения с высоты. По данному факту начата доследственная проверка

По предварительным данным, погибшая недавно переехала в общежитие и решила прибраться в комнате. Когда девушка начала мыть окна, то облокотилась на стекло. Оно не выдержало ее веса. Девушка выпала из окна 5 этажа. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в СУ СКР Татарстана.