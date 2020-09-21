С начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 14 403 человек. Фото: Анастасия Осипова

В Ульяновскую область прибыла первая партия вакцины от коронавируса в количестве 48 доз. Об этом в понедельник, 21 сентября, на заседании штаба по развитию региона сообщил глава Минздрава области Виктор Мишарин.

Первыми собираются привить медиков, которые контактируют с зараженными и, как следствие, находятся в зоне риска.

Заметим, что с начала пандемии в регионе COVID-19 был выявлен у 14 403 человек, 12 209 из них выздоровели, а 147 - скончались. Инфицированные выявляются ежедневно.