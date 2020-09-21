В Набережных Челнах росгвардейцы задержали босого мужчину, подозреваемого в убийстве

Прохожие обратили внимание правоохранителей на мужчину без обуви. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В эти выходные в Набережных Челнах сотрудники Росгвардии Татарстана прибыли в квартиру одного из домов поселка ЗЯБ по сообщению об убийстве. Хозяина жилья зарезали, мужчина скончался до приезда медиков «скорой».

Осмотрев квартиру, росгвардейцы заметили чужую обувь. Позже прохожие сообщат им о бежавшем к соседнему дому босом мужчине. Правоохранители в итоге нашли его и задержали.

Им оказался 43-летний местный житель, ранее судимый за угрозу убийством. По предварительным данным, он выпивал в квартире с потерпевшим. Во время застолья между мужчинами вспыхнула пьяная ссора. Как полагается, подозреваемый схватил нож и несколько раз ударил им хозяина, а после сбежал. В спешке мужчина даже забыл про обувь.

- Задержанного передали полицейским. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - сообщили в Росгвардии Татарстана.