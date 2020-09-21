Суд приостановил строительство второй линии казанского метро на 2 месяца

Данное решение было принято с подачи Приволжского управления Ростехнадзора. Фото: president.tatar.ru

Стало известно, что строительство второй линии казанского метро от станции “Фучика” до станции “Сахарова” приостановлено на два месяца. Приволжское управление Ростехнадзора обнаружило ряд нарушений: отсутствие разрешения на работу, оценки соответствия проектной документации требованиям регламентов и утвержденной проектной документации.

Управление через суд приостановило строительство линии метрополитена на 60 суток - на 2 месяца. За это время все нарушения должны быть исправлены “Казметростроем”.