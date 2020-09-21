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Зам руководителя Исполкома Набережных Челнов Эльдар Тимергалиев покинул свой пост

Об этом он лично сообщил на одной из своих страниц в социальных сетях
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Он курировал вопросы, связанные с территорией опережающего социально-экономического развития.

Он курировал вопросы, связанные с территорией опережающего социально-экономического развития.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 21 сентября, стало известно, что заместитель руководителя Исполкома Набережных Челнов Эльдар Тимергалиев покинул свой пост. Последние четыре года он курировал вопросы, связанные с территорией опережающего социально-экономического развития.

- 1935 дней муниципальной службы позади, - написал на своей странице в социальной сети Тимергалиев, опубликовав фотографию с коробкой, полной вещей.

Подписчики пожелали ему удачи и успехов на новом месте.

Заметим, что работать в Исполкоме Набережных Челнов Эльдар Тимергалиев начал еще в 2015 году. Тогда он был утвержден на должность зам начальника управления земельных и имущественных отношений, но уже спустя год сам возглавил его.

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