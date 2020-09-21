Глава Чувашии Олег Николаев опроверг сообщения о возвращении региона к "ковидным" ограничениям

Фото: портал органов власти Чувашии

Сообщения о том, что после 20 сентября жителей России вновь отправляют на самоизоляцию из-за коронавируса, продолжают пересылаться в мессенджерах и публиковаться в соцсетях. в том числе и среди жителей Чувашии. Глава региона Олег Николаев в итоге лично опроверг эту информацию и попросил людей не беспокоится. В понедельник, 21 сентября, на еженедельной планерке в правительстве Чувашии он заявил, что торговые центры продолжат работать, а граждан никто вновь не отправит по домам на самоизоляцию.

Николаев также отметил, что ситуация с инфекцией в республике достаточно стабильная, и нет никаких предпосылок для введения дополнительных ограничений. При этом, людям необходимо и дальше придерживаться мер безопасности, среди которых ношение медицинских масок в общественных местах и соблюдение социальной дистанции.