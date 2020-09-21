В пяти районах Чувашии стартовал отопительный сезон 2020/2021

Готовность к подаче тепла в республике сейчас составляет 95,8%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С воскресенья, 20 сентября, отопительный сезон стартовал сразу в пяти районах Чувашии - Кашском, Моргаушском, Чебоксарском, Ядринском и Урмарском. Тепло там дали пока только в социальные объекты. Об этом на еженедельной планерке в правительстве региона сообщил глава Минстроя республики Александр Героев.

Он заметим, что в ближайшие дни отопительный сезон должен начаться еще в трех муниципалитетах - Ибресинском районе (21 сентября), Комсомольском районе (23 сентября) и Шумерлинском районе (24 сентября).

Готовность к подаче тепла в Чувашии сейчас составляет 95,8%: в двух районах составляются паспорта готовности, а в восьми - продолжается подготовка.