В Ульяновской области в ДТП с тремя авто погибли два подростка

Фото: пресс-служба УГИБДД Ульяновской области

Вечером в воскресенье, 20 сентября, на 2 километре автодороги “Ульяновск-Красный Яр” произошла смертельная авария. Около 20.45 автомобиль “Ваз 217230” врезался в стоящую на краю проезжей части “Газель”, а после - в “ВАЗ 11183”. По предварительным данным, 24-летний водитель легковушки не справился с управлением. Позже автоинспекторы выяснили, что у него нет прав на управление транспортом.

На месте от полученных травм скончались два пассажира автомобиля-виновника ДТП - 17-летние девушка и парень. Сам же водитель оказался в больнице. Специалистам предстоит выяснить, был ли он трезв на момент аварии, сообщает пресс-служба ГИБДД Ульяновской области.