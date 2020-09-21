В Ульяновской области скончались еще семеро зараженных коронавирусом

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В Ульяновской области подтвердилась смерть еще семерых человек с коронавирусом. Так, в регионе инфекция унесла жизни уже 147 местных жителей. Об этом в понедельник, 21 сентября, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Заметим, что с начала пандемии в Ульяновской области выявили 14 403 случая коронавируса. Большинство из инфицированных - жители Ульяновска и Димитровграда. На данный момент 12 209 больных выздоровели. По последним данным регионального Роспотребнадзора, в области под медицинским наблюдением находятся более 3 тысяч человек.