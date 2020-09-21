Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» открывает рейсы из Нижневартовска в Казань и Волгоград

Фото: Алина НИЗАМОВА

С 22 сентября 2020 года татарстанская авиакомпания «ЮВТ АЭРО»начнет выполнять регулярные рейсы по маршруту Нижневартовск – Казань - Волгоград.

Полеты по данному направлению будут выполняться еженедельно по вторникам: время отправления из Нижневартовска в 21:30, посадка в аэропорту Казани в 22:20, время вылета из Казани в 23:10, прибытие в Волгоград в 01:40.

Обратные вылеты запланированы по средам: время отправления из Волгограда в 14:50, посадка в аэропорту Казани в 15:20; вылет из Казани в 16:30, в Нижневартовске пассажиры будут в 21:10. Для каждого аэропорта указано местное время. На маршруте задействованы 50 - местные канадские авиалайнеры Бомбардье CRJ-200.

Минимальная стоимость перелета Нижневартовск – Казань в одну сторону составит от 5 тысяч 730 рублей, Казань - Волгоград - от 4 тысяч 090 рублей, Нижневартовск – Волгоград – от 7 тысяч 801 рублей при условии приобретения авиабилетов на сайте авиакомпании. Продажа уже открыта.

Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» продолжает развивать маршрутную сеть, открывая новые маршрутные направления и улучшая качество предоставляемых пассажирам услуг.

Более подробную информацию о расписании и ценах можно уточнить на сайте авиакомпании или по телефону справочной службы (843) 260-15-09.