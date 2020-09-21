"Без проблем, скажите номер рейса": Экс-голкипер "Рубина" чуть не перешел в "Барселону"

В итоге переход не состоялся и Рыжиков верой и правдой служил "Рубину" до 2018 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вратарь Сергей Рыжиков рассказал, что мог действительно перебраться в испанскую "Барселону". По его словам, в 2011 году агент Алексей Сафонов действительно пытался пристроить его в Испании.

- Он позвонил: "Серый, разговаривал с агентом по Испании. Есть вариант, что Вальдес уедет в Америку и ты сможешь конкурировать с Пинто". Говорю: "Николаевич, без проблем. Скажите номер рейса". Потом Вальдес порвал кресты, основным стал Пинто, который отыграл год. Такого, чтобы кто-то напрямую выходил на меня, не было. Не могу сказать, что на 110 процентов было предложение от "Барселоны", - цитирует Рыжикова издание Гол.

В итоге переход не состоялся и Рыжиков верой и правдой служил "Рубину" до 2018 года, а после перешел в "Крылья Советов". Нынешним же летом 40-летний вратарь перешел в "Тамбов", где является твердым игроком основы.