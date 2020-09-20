Пока мужчина разгружал товар у него похитили телефон

Фото: МВД Чувашии.

В полицию Новочебоксарска обратился мужчина, который сообщил о краже у него мобильного телефона. По его словам, телефон был похищен из автомашины «ГАЗель» в период с 10:00 до 10:30 16 сентября текущего года возле дома №29 по улице Винокурова.

Водитель вместе с напарником в это время разгружал привезенный товар, мобильник лежал на передней панели в салоне транспортного средства.

- Сотрудники ОМВД России по городу Новочебоксарск подозревают в краже мужчину в красной куртке, личность которого пока не установлена. Всех, кто узнал подозреваемого или располагает информацией о его местонахождении, просим сообщить в полицию, - сообщили в пресс-службе республиканского МВД.