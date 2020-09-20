На капремонт жилых домов в Татарстане в 2020 году потратили почти 5 миллиардов рублей

Из 87 детсадов отремонтировать осталось 16.

По данным системы Мониторинг жилищного фонда (МЖФ), работы по капитальному ремонту в Татарстане выполнены на сумму 4 миллиарда 891 миллионов 344 тысяч рулей, что составляет 73,52% от плана, сообщил и.о. министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Фарит Ханифов.

Капитальный ремонт дошкольных учреждений осталось завершить на 16 объектах в 6 муниципальных образованиях (из плановых 87 детских садов).

В республике на 17 сентября идет капитальный ремонт ресурсных центров: на 9 объектах ведутся работы, на 8 объектах работы завершены.

Капитальный ремонт учебных корпусов и общежитий идет на всех 3 плановых объектах.

Продолжается капитальный ремонт спортивных объектов: работы ведутся на 10 объектах, на 11-ти завершены.