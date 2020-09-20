Улицу Бабеля в Ульяновске перекроют почти на сутки

Участок дороги перекроют 21 сентября с 10 утра. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

21 сентября с 10:00 до 23:00 планируется прекратить проезд и парковку транспортных средств по улице Бебеля – на участке от дома №1 до переулка Комсомольского.

В указанный период времени компания-подрядчик «Гипростроймост» уложит на проезжей части новое асфальтобетонное покрытие.

- Администрация Ульяновска приносит автовладельцам извинения за доставленные неудобства и просит воспользоваться альтернативными маршрутами для передвижения, - сообщили в пресс-службе мэрии города.