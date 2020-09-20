"Нас ждет очень тяжелый поединок": Слуцкий высказался о матче со "Спартаком"

Фото: ФК "Рубин".

Сегодня футболисты "Рубина" проведут очередной матч в чемпионате России. На своем поле подопечные Леонида Слуцкого примут "Спартак". Обе команды идут в группе лидеров. "Спартак" пока идет четвертым с 14 очками в активе, "Рубин", имея на три балла меньше, пока шестой. По мнению главного тренера казанского клуба Леонида Слуцкого, предстоящий матч будет тяжелым.

- "Спартак" - большая команда, там собрана очень сильная группа игроков. Даже те же нападающие, которые есть в команде, - Соболев, Понсе, Ларссон. Еще не известно, какая пара, в каком сочетании сильнее. Похожие кадровые ситуации и в других зонах, команда очень хорошо укомплектована, идет в группе лидеров, высокая мотивация после неудачного дерби. Так что нас ждет очень тяжелый поединок. У нас дисквалифицирован Ин Бом за две желтые карточки в игре против «Динамо», вернулся в общую группу Уремович, пока не вернулся в общую группу Дюпин, - рассказал Слуцкий.

Матч "Рубин" - "Спартак" состоится на "Ак Барс Арене" 20 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30.