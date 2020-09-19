В центре Казани пресекли дебош болельщиков «Спартака» : задержан один человек

Полицейскими был составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Фото: Олег ЗОЛОТО

В 16.30 20 сентября в Казани на «Ак Барс арене» должен состоятся футбольный матч «Рубин» - «Спартак» (Москва).

Но уже в эту субботу, 19 сентября, болельщики московской команды успели «отличиться» в центре столицы Татарстана.

В полицию обратился директор одного из баров на улице Баумана. По его словам, у входа в заведение несколько нетрезвых мужчин пристают к прохожим и ведут себя агрессивно. На место оперативно прибыл экипаж патрульно-постовой службы. У бара полицейскими был задержан 28-летний житель Московской области – болельщик «Спартака». Он вместе с приятелями приехал в Казань на воскресный матч своей команды.

- Полицейские пресекли нарушение общественного порядка болельщиками. Задержанный был доставлен в ОП «Япеева». В отношении его составлен административный протокол за мелкое хулиганство, - сообщили в МВД Татарстана.