В Татарстане ветерана Великой Отечественной войны убили утюгом ради денег

Место преступления. Фото: СУ СКР Татарстана

18 сентября в поселке Аксубаево сотрудница соцслужбы пришла проведать 89-летнюю ветерана Великой Отечественной войны и труда. Она обнаружила пожилую женщину мертвой и тут же сообщила об этом в правоохранительные органы.

Прибывшие на место происшествия эксперты обнаружили на теле ветерана следы насилия в виде черепно-мозговой травмы. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Вскоре был задержан и подозреваемый – 30-летний местный житель. По версии следствия, вечером 17 сентября он залез в дом к ветерану и ударил ее по голове утюгом. От полученной травмы потерпевшая скончалась на месте. Злоумышленник же забрал все деньги, которые нашел в доме, и скрылся.

- Задержанный свою вину отрицает. В ходе обыска по его месту жительства была изъята часть денег, принадлежавших потерпевшей. Несколько купюр мужчина успел раздать знакомым, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Совсем скоро следствие обратиться в суд с ходатайством о заключении подозреваемого в убийстве Великой Отечественной войны под стражу.