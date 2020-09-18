С 21 сентября 2020 года стадионы Татарстана будут заполнять уже на 70%

Фото: Алина НИЗАМОВА

В настоящее время проект о заполняемости татарстанских стадионов зрителями на 70% во время домашних матчей местных команд рассматривается в Кабмине республики. Тем не менее в Минспорта Татарстана уверены, что разрешение на это будет получено чуть ли не 21 сентября 2020 года.

- С учетом санитарно-эпидемиологической-обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Татарстан планируется увеличить количество болельщиков на трибунах до 70% от общей вместимости. На сегодняшний день разрешено заполнение зрительских мест не более чем на 50%, - сообщается на официальном сайте спортивного ведомства.