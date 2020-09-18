В Татарстане суд впервые наказал человека за не прохождение теста на коронавирус

Еще 16 похожих дел будут рассмотрены в республиканских судах в ближайшее время. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Роспотребнадзор Татарстана подал в суд на 17 местных жителей, которые вернулись из заграницы, но не предъявили результатов тестов на коронавирус - не выложили их на сайте Госуслуг.

Один из нарушителей - житель Набережных Челнов, уже наказан. Городской суд признал его виновным в неисполнении постановления главного государственного санитарного врача России и оштрафовал на 7,5 тысяч рублей. Об этом сегодня, 18 сентября, на пресс-конференции сообщила зам руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина.

У осужденного есть 90 дней, чтобы оплатить штраф. В противном случаи ему грозит запрет на выезд из страны.

Еще 16 похожих дел будут рассмотрены в республиканских судах в ближайшее время. Нарушителям также грозят штрафы до 40 тысяч рублей.