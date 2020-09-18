В Чувашию доставят еще 1 504 дозы вакцины от коронавируса

В первую очередь прививки сделают медикам, которые работают с зараженными. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Стало известно, что в ближайшее время в Чувашию должны поступить 1 504 дозы вакцины от коронавируса. Накануне в республику уже были доставлены 43 первые дозы.

В первую очередь прививки сделают медикам, которые работают с зараженными. В полном объеме в оборот вакцина от COVID-19 на территории Чувашии должна выйти в январе 2021 года. Тогда-то привиться смогут все желающие.

Заметим, что с начала пандемии в Чувашии выявили 8 275 случаев заражения коронавирусом. На данный момент 7 025 больных выздоровели, а 85 - скончались. Индекс распространения инфекции в регионе сейчас превышает единицу.