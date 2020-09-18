Комитеты Госсовета Татарстана одобрили переизбрание Алексея Песошина на пост премьер-министра республики

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Комитеты Госсовета Татарстана единогласно одобрили кандидатуру Алексея Песошина на пост премьер-министра республики. Ранее его лично предложил переизбранный президент региона Рустам Минниханов.

Вопрос об утверждении кандидатуры премьер-министра Татарстана рассмотрят депутаты Госсовета на 13-м заседании сегодня, 18 сентября. Также народные избранники обсудят и его заместителей.

Напомним, глава региона Рустам Минниханов уже отправил в отставку правительство Татарстана.