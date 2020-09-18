В Татарстане полицейские изъяли около 7 тонн суррогатной водки

Утверждается, что это спиртное продавали через сеть розничных магазинов. Фото: МВД по РТ

В Набережных Челнах полицейские вышли на след подозреваемого в продаже суррогатной водки.

Ими было установлено, что 32-летний житель Тукаевского района Татарстана с целью дальнейшего сбыта за более чем 5 миллионов рублей купил немаркированную спиртосодержащую продукцию – бутылки с водкой различных наименований.

Суррогат мужчина хранил в одном из гаражных кооперативов города. Оттуда и вел свою торговлю мелкими партиями через сеть розничных магазинов. Нагрянув к подозреваемому на склад, полицейские обнаружили там и изъяли около 7 тонн суррогата.

- Исследованные в рамках экспертизы образцы алкоголя признаны не соответствующими требованиям действующего законодательства Российской Федерации, - отмечают в МВД Татарстана.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 6 лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.