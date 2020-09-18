В Татарстане завершился ремонт дороги «Казань – Ульяновск» - Камское Устье – Красновидово

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана

В Камскоустьинском районе завершился ремонт дороги «Казань – Ульяновск» - Камское Устье – Красновидово протяженностью 2,7 километра. Там уложили верхний слой асфальта, укрепили обочины из щебня, обустроили 10 съездов и построили 5 новых водопропускных труб.

Кроме того, на дороге установили 188 сигнальных столбиков, 1 004 погонных метров барьерного ограждения и 42 дорожных знака. На всем протяжении обновленной дороги нанесена дорожная разметка.

- По данной дороге проходят школьные маршруты, она соединяет населенный пункт Красновидово с основной дорогой «Казань – Ульяновск» - Камское Устье, - замечают в пресс-служба Минтранспорта Татарстана.