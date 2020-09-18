Житель Чебоксар за избиение 14-летней подруги, которая от него забеременела, приговорен к 1,5 годам колонии

Данный приговор пока еще не вступил в свою законную силу. Фото: Олег ЛУГОВОЙ

В столице Чувашии суд признал виновным в истязании заведомо несовершеннолетней 19-летнего местного жителя.

Было доказано, что с ноября 2019 по апрель 2020 годов у себя дома и в гостях своей матери по пьяни не раз избивал свою 14-летнюю подругу, которая от него забеременела.

- Суд приговорил его к наказанию в виде 1,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Данное решение пока не вступило в законную силу, - сообщил в следственном комитете Чувашии.

Там также отмечают, что данный 19-летний парень в феврале этого года уже был приговорен к 400 часам обязательных работ за интимную связь с 14-летней потерпевшей.